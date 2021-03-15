Горно-Алтайск, , 12:36 — REGNUM Воспитательницы детского сада №14 в Горно-Алтайске обратились к главе региона Олегу Хорохордину с «криком о помощи» из-за морального давления, устроенного заведующей учреждения. Видео с обращением появилось в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Было обращение в прокуратуру, но мы боимся за наши рабочие места, мы боимся за своих коллег, потому что у неё везде связи, покровители. Этим она угрожает работникам, пытается припугнуть», — отметила одна из работниц.

По её словам, руководитель постоянными проверками и унижениями практически выживает их с работы. Коллектив, как отмечается, уже устал, однако не согласен просто так уйти. В случае, если губернатор не отреагирует на сообщение, 18 сотрудников из девяти групп намерены организовать забастовку.

Глава республики на обращение отреагировал, подняв вопрос на совещании в правительстве. Он попросил прояснить ситуацию у исполняющего обязанности главы администрации Горно-Алтайска Юлии Мягковой. Она заверила, что в настоящее время уже проводится служебная проверка с привлечением прокуратуры. Олег Хорохордин поручил доложить ему о результатах.