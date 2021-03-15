Киев, 15 марта 2021, 12:53 — REGNUM На Украине нет третьей волны пандемии COVID-19, а лишь продолжается вторая. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 15 марта на брифинге .
С эпидемиологической точки зрения на Украине продолжается вторая волна пандемии, подчеркнул Ляшко.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины заявил, что жители страны не смогут выбирать, вакциной какого производителя ми прививаться от COVID-19.
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