Киев, , 12:53 — REGNUM На Украине нет третьей волны пандемии COVID-19, а лишь продолжается вторая. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 15 марта на брифинге .

«В нашей стране это вторая волна. В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне», — рассказал он.

С эпидемиологической точки зрения на Украине продолжается вторая волна пандемии, подчеркнул Ляшко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины заявил, что жители страны не смогут выбирать, вакциной какого производителя ми прививаться от COVID-19.

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