Берлин, , 12:37 — REGNUM В сети появился рендер автомобиля BMW Nazca C2, созданного основателем ателье ItalDesign Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио в прошлом веке. Изображение размещено на странице дизайнера Рейна Приска в соцсети Facebook.

Рендер новой версии концепта BMW Nazca C2 Rain Prisk / Facebook

Дизайн автомобиля объединяет стили машин марок BMW и Mazda. На рендерах модель выглядит более современной и технологичной.

Оригинальный автомобиль был создан после того, как Italdesign взял за основу Bugatti ID 90 и «обернул» их в оболочку от BMW.

Джорджетто Джуджаро и Фабрицио создавали Nazca C2, опираясь на дизайн машин Формулы-1 того времени. Их авто получило гладкий кузов из углеволокна. Что же касается рендера, представленного Приском, то на нём изображена современная интерпретация данного автомобиля. На носу машины размещены более угловые «ноздри», а фары похожи на оптику McLaren 720S.

Оригинальная модель комплектовалась пятилитровым мотором V12 производительностью 300 «лошадей». Что же касается современной версии от дизайнера, то здесь может быть гибридный двигатель, аналогичный тому, что использовался на Aston Martin Valkyrie.

Ранее компания Avante Design создала широкофюзеляжный аэродинамический обвес для купе BMW M4 2021 модельного года. За счёт него ширина автомобиля увеличилась на 180 мм, а вид модели стал более агрессивным.

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