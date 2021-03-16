Нижний Новгород, , 06:57 — REGNUM В Приволжском федеральном округе лидерами рейтинга по качеству образования стали Удмуртия и Пермский край, аутсайдеры — Башкирия и Саратовская область. Это следует из данных исследования, представленного Рособрнадзором, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

При формировании рейтинга в качестве критериев оценки региональных систем образования учитывались три основных направления: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская и Калининградская области.

По итогам оценки в топ-10 лидеров вошли два региона Поволжья: Удмуртия и Пермский край, которые заняли соответственно седьмое и девятое места. В двадцатку лидеров включены ещё четыре региона ПФО: Самарская область оказалась на 11-й позиции, следом идёт Пензенская область, Нижегородская область заняла 15 место, Кировская область — на 19-й строчке.

Далее идут Татария (22 место), Чувашия (34 место), Мордовия (38 место), Марий Эл (40 место), Ульяновская область (50 место), Оренбуржье (52 место).

Худшие позиции среди регионов Поволжья по качеству образования — у Башкирии и Саратовской области, которые заняли соответственно 55 и 59 места.

В ведомстве при составлении рейтинга использовали результаты процедур оценки качества образования за 2019 год, итоги прошлого года из-за пандемии коронавируса не учитывались.