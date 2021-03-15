Пермь, , 12:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 139 случаев заражения коронавирусом, сообщает 15 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель с каждым днем становится все меньше. Для сравнения: на 13 марта выявлено 143 носителя коронавируса, на 14 марта — 141.

Стоит отметить, суточный показатель выписанных за сутки пациентов из COVID-отделений превышает суточное число выявленных заражений: 179 против 139.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 49 237 случаев заражения. Выздоровели 42 518 человек. На сегодняшний день в больницах лечение получают 829 пермяков, из них 60 подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным федерального оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Прикамье от COVID-19 скончался 1831 человек, в том числе четверо — за последние сутки. Добавим, региональный оперштаб перестал публиковать статистику суточной смертности носителей коронавируса.