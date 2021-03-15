Москва, , 12:32 — REGNUM Скорее всего, дешевые китайские игрушки совсем из продажи в России не исчезнут, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.

«Китайские игрушки пока объективно нечем заменить, причем, не только на российском, но и на большинстве рынков развитых и развивающихся стран. А вот определенные изменения в организации процесса ввоза и дальнейшей логистики неизбежно.

Оформление сертификатов объективно выгоднее будет производить поставщикам крупных партий (процесс один, а игрушек, получающих сертификат, больше).

Соответственно, на российском рынке им будет удобнее иметь дело с крупными клиентами — оптовиками, торговыми сетями. Это вытеснит с рынка значительную долю мелких торговцев, владельцев рыночных ларьков и палаток, маленьких магазинчиков.

Просто за счет того, что до них продукция будет доходить через большее число посредников. При этом именно за счет лучшей организации логистики и меньшего числа посредников существенного роста цены в крупных торговых сетях произойти не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России из оборота могут пропасть дешевые игрушки из Китая, которые продаются на зарубежных сайтах.

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