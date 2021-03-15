Чита, , 12:32 — REGNUM Ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, стал причиной локальных нарушений энергоснабжения в Забайкальском крае. Как сообщает сегодня, 15 марта, пресс-служба правительства региона, без электроснабжения в зоне ответственности «Россети Сибирь» остаются 6,5 тысячи человек в 10 населённых пунктах.

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«Восстановительные работы осложняются тем, что в районах по прежнему шторм, который не даёт провести ремонт», — отметил замминистра ЖКХ по энергетике Александр Суханюк.

Для проведения восстановительных работ задействованы 80 бригад энергетиков, 355 специалистов и 165 единиц техники. Электроснабжение социально значимых объектов обеспечивают 55 резервных источников питания. Полностью восстановить электроснабжение потребителей в Забайкалье планируется к ночи.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер в Забайкалье нанёс массовый ущерб электросетям и кровлям. От электроэнергии были отключены 54 населенных пункта в 10 районах.

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Ущерб будет оценивать комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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