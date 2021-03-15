15 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Александр Белов, , 14:41 — REGNUM Почти год прошел с тех пор, как турецкие военные нанесли удар по позициям сирийского режима и тем самым остановить очередное наступление на провинцию Идлиб — последний оплот оппозиции, и предотвратить перемещение или убийство ни в чём не повинных людей. За восемь дней мы спасли миллионы жизней, начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган свою статью, опубликованную 15 марта в Bloomberg.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Страны, которые в то время восхваляли Турцию, быстро забыли о гуманитарном кризисе в Сирии — отчасти из-за пандемии коронавируса. Гражданская война в Сирии снова превратилась во вчерашние новости — пока Запад снова не почувствует укол совести.

Теперь, когда разговоры о демократии, свободе и правах человека снова вошли в моду, наша искренность будет измеряться в конечном счете по тем действиям, которые предпримет международное сообщество в Сирии. Я считаю, что восстановление мира и стабильности в регионе зависит от подлинной и сильной поддержки Турции со стороны Запада.

В 10-ю годовщину начала восстания в Сирии мы должны вспомнить сотни тысяч людей, убитых и подвергнутых пыткам, и миллионы перемещенных лиц — всё потому, что они требовали демократии, свободы и прав человека. Усилия режима Башара Асада и его сторонников по подавлению этих законных требований привели к ужасным результатам, включая терроризм и нелегальную миграцию. Многие страны оказались вовлеченными в сирийский спор по разным причинам или под разными предлогами, но они упустили источник трагедии.

Башар Асад Kremlin.ru

Я с гордостью могу сказать, что позиция Турции остается неизменной с начала гражданской войны в Сирии. Турецкий народ считает, что формирование политической системы, в рамках которой представительство могут получить все граждане республики, является ключом к восстановлению мира и стабильности. Мы отвергаем любой план, который не отвечает стремлению сирийского народа к человеческому достоинству; такие варианты только усугубят кризис. В то же время мы подчеркиваем, что мирное и прочное решение будет невозможно без уважения территориальной целостности и политического единства Сирии.

За последнее десять лет мое правительство подкрепляло свои заявления действиями. Турция не только приняла у себя миллионы беженцев, но и стала первой страной, развернувшей боевые подразделения против террористических группировок в Сирии, начиная с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы создали безопасные зоны в районах, освобожденных от террористических организаций, и терпеливо и решительно предприняли все необходимые шаги для создания благоприятных перспектив для жителей страны.

К сожалению, представители умеренной оппозиции, наши местные партнеры, стали целью скоординированной клеветнической кампании, несмотря на их упорный труд и жертвы, направленные на победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Рабочей партией Курдистана, или РПК — еще одной организацией, признанной террористической.

Зоны безопасности, которые Турция создала в сотрудничестве со своими местными партнерами, являются доказательством нашей приверженности будущему Сирии. Эти районы стали островами мира и стабильности, а также самоподдерживающимися экосистемами. Мы реализовали базовые программы по созданию и обучению правоохранительных органов; улучшить гражданскую инфраструктуру, включая электроэнергию и питьевую воду; и вновь открылись школы и больницы. В то же время Турция наблюдает за строительством постоянных жилых помещений для решения давней проблемы жилья в Сирии — часть плана, который я представил на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 2019 году.

Турецкие войска в Сирии Türk Silahlı Kuvvetleri

Приняв все эти меры, Турция защитила ЕС от нелегальной миграции и терроризма и обезопасила юго-восточную границу НАТО. Наши действия, отражающие наши ценности, подтверждают наше заявление о том, что Турция является надеждой угнетенных народов, хранительницей невинных людей и ключом к решению.

Сегодня в распоряжении Запада есть три варианта действий. Во-первых, Запад может остаться сторонним наблюдателем за тем, как в Сирии будут погибать всё больше ни в чём не повинных людей. Такой шаг не только подорвет моральные претензии Запада, но и поспособствует появлению новых угроз, терроризма и нелегальной миграции, что негативно скажется на международной безопасности и политической стабильности в ЕС.

Во-вторых, Запад может принять военные, экономические и дипломатические меры, необходимые для выработки долгосрочного решения имеющихся противоречий. Поскольку в течение 10 лет в этом направлении не предпринималось никаких усилий, у нас нет оснований полагать, что западные лидеры вообще намерены идти этим курсом.

Наконец, третий и наиболее разумный вариант — поддержать Турцию и стать частью разрешения конфликта в Сирии с минимальными затратами и с максимальной эффективностью.

Наши конкретные ожидания очевидны. В первую очередь мы ожидаем, что Запад займет четкую позицию против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), сирийского ответвления от РПК, которое совершает нападки на безопасные зоны и играет на руку режиму. Вместо этого необходимо предоставить адекватную поддержку легитимной сирийской оппозиции в качестве инвестиции в мир и стабильность.

Более того, мы призываем западные страны выполнить свои обязательства по прекращению гуманитарного кризиса, поскольку нежелание разделить бремя Турции может привести к новым волнам миграции в ЕС.

Мигранты

И последнее, но не менее важное: мы требуем, чтобы Запад инвестировал в безопасные зоны в Сирии и однозначно поддержал этот мирный проект. Мы должны показать миру, что для будущего Сирии существует демократическая и процветающая альтернатива.

Турция доказала, что она единственная страна, которая может делать то, что необходимо в Сирии, возглавляя усилия по оказанию гуманитарной помощи, находясь на передовой против террористических групп и активно участвуя в дипломатических процессах. Администрация Джо Байдена должна оставаться верной своим предвыборным обещаниям и работать с нами, чтобы положить конец трагедии в Сирии и защитить демократию. Турецкий народ готов поддержать любую инициативу, которая будет служить интересам наших сирийских соседей и способствовать региональному миру и стабильности.