Сеул, , 12:32 — REGNUM В 2020 году экспорт товаров из Южной Кореи в США составил $74,1 млрд, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Kyeonggi Mаeil со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, экспорт компьютеров вырос на 104,2%, полупроводников — на 25,3%, однако экспорт нефтепродуктов, напротив, упал на 46,5%, устройств беспроводной связи — на 26,4%, автозапчастей — на 11,4%.

Известно, что в 2020 году доля товаров Южной Кореи на рынке США составила 3,3%, что на 0,2% больше, чем годом ранее.

Между тем, импорт товаров из США в Южную Корею сократился на 7,1%, до $57,5 млрд. Импорт оборудования для производства полупроводников увеличился на 44,6%, автомобилей — на 36%, однако, импорт нефти сократился на 40%, полупроводников — на 7%.

Доля товаров США на рынке Южной Кореи составила 12,3%, что является вторым показателем после Китая (21,3%).