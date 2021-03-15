Москва, , 12:46 — REGNUM В парке Победы на Поклонной годе в Москве ликвидирована незаконно возведенная колоннада. Об этом 15 марта сообщается на сайте столичной госинспекции по недвижимости.

Самовольная постройка представляла из себя колоннаду к двухэтажному зданию коммунально-хозяйственного назначения. Объект был обнаружен при помощи квадрокоптера. Площадь сооружения составила 515 квадратных метров.

«Сооружение имело площадь более 60% от площади основного здания, было возведено без получения на это необходимой разрешительной документации и с нарушением градостроительных норм и правил. В настоящее время территория Парка Победы освобождена от самостроя», — отмечено в сообщении.

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