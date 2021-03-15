Ташкент, , 12:27 — REGNUM Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев поздравили друг с Наврузом, сообщили 15 марта в пресс-службе казахстанского лидера.

В рамках телефонного разговора собеседники обсудили ситуацию в Туркестане, а также двустороннее торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество. Токаев также поблагодарил узбекистанского коллегу за соболезнования по поводу жертв авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате и Нур-Султане отменили массовые мероприятия и запретили празднование Навруза. В республике отмечается рост заболеваемости COVID-19.

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