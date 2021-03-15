Иерусалим, , 12:36 — REGNUM Привившимся сейчас от COVID-19 не нужно будет вакцинироваться вновь до 2022 года. Об этом 14 марта заявил глава израильского медицинского центра Шааре Цедек Ионатан Халеви газете Jerusalem Post.

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Израиль на данном этапе переживает последствия того, что министр здравоохранения Юлий Эдельштейн определил как «чудо вакцинации» — ограничения постепенно ослабляются, и вопрос о том, как долго продлится защита после прививки, становится все более актуальным.

Срок действия сертификата о вакцинации истекает через шесть месяцев, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху несколько раз подчеркивал, что он готовит страну к ситуации, когда все население должно будет прививаться дважды в год. Халеви подчеркивает, что данных для подобных прогнозов пока недостаточно, но предполагает, что могут быть и основания для оптимизма.

«Глядя на уровень антител у тех, кто выздоровел, мы замечаем, что он снижается в течение нескольких месяцев. Но мы также знаем, что есть очень мало упомянутых случаев реинфекции — несколько сотен человек из более чем 800 000 заразившихся — и то же самое происходит с людьми, получившими вакцину», — говорит Халеви.

Он отметил также, что измеримые антитела — не единственный фактор, который имеет значение: есть — еще клеточная память, есть то, как реагируют лимфоциты и многое другое. С учетом этих факторов Халеви полагает, что до 2022 года не понадобится еще одна вакцина. Единственный сценарий, в котором еще один укол потребуется раньше, — это появление агрессивной мутации, которая начнет заражать людей, уже получивших прививку. Но не похоже, что это произойдет, подчеркивает профессор.

Халеви подчеркнул, что, по его мнению, прививка против COVID-19 со временем станет похожа на прививки от гриппа, которые нужно делать каждый год.