Москва, , 12:27 — REGNUM Имена двух футболистов, которых в отношении возбудила дела Международная федерация футбола (ФИФА), назвал Telegram-канал «Мутко против» 15 марта.

По информации источника, фигурантами расследования являются защитник Иван Князев, который в 2013 году играл за молодёжную сборную России, а также футболистка Дарья Мещерякова.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ещё одним футболистом, подозреваемым в употреблении допинга, является нападающий «Ростова» Владимир Обухов, который в 2013 году также играл за молодёжную сборную России.

Также известно, что Князев и Обухов в 2013 году выступали за московское «Торпедо».

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