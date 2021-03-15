Вена, , 12:28 — REGNUM В настоящее время на территории Австрии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта заявил глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер в эфире радиостанции О-1.

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"Я наблюдаю в Австрии сейчас начало третьей волны. Она во многих случаях есть по всей Европе», — сказал он.

Также Аншобер отметил, что власти Австрии должны сделать все возможное для того, чтобы предотвратить массовое распространение новой инфекции, которое наблюдалось в стране во время второй волны — осенью минувшего года.

Кроме того, по словам главы минздрава страны, бесконтрольного роста числа заразившихся SARS-CoV-2 можно избежать посредством организации проведения тестов на коронавирус на выезде для жителей регионов, особенно сильно пострадавших от пандемии.

Отметим, на сегодняшний день в Австрии выявлено за весь период пандемии свыше 493 тыс. носителей коронавируса.