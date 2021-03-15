Шамильский район, Дагестан, , 12:26 — REGNUM В Дагестане обрушился мост через реку Аварское койсу на автодороге в Шамильском районе. Он не выдержал нагрузки во время движения по мосту больгрузного автомобиля, сообщили в пресс-службе министерства транспорта субъекта.

Инцидент произошел 15 марта утром неподалеку от селения Хебда. Длина моста составляет 120 метров, обвалился участок протяженностью 30 метров.

«На автомобильной дороге местного значения Хебда — Кахиб произошло обрушение второго пролета моста в результате проезда большегрузного транспорта ненормативной нагрузки», — сообщили в минтрансе.

При обрушении моста пострадал водитель КамАЗа — работник ООО «Мостострой», 48-летнего мужчину доставили с травмами в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По предварительным данным, мост находился в аварийном состоянии, по нему был разрешен проезд только автотранспорту с грузом, не превышающим 40 тонн. Из-за происшествия без дорожного сообщения остались три населённых пункта.