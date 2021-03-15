Москва, , 12:24 — REGNUM Сирия оказалась одной из множества стран, которые США решили разрушить в назидание в рамках так называемой «арабской весны». Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Олег Блохин на телеканале «Россия 24».

«Вдохновитель — тот, кто печатает доллары. «Арабской весне» предшествовало то, что Муаммар Каддафи решил вывести из оборота доллары и ввести золотой динар. Вот и всё. Соединённые Штаты не могли бы никак этого позволить, это главный бенефициар «арабской весны», — заявил Блохин.

«Чтобы другим было неповадно, они решили не одну-две страны (разрушить)… они оставили чётко проамериканские страны, а остальные убрали, просто сменили всех лидеров», — указал он.

Напомним, что около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.