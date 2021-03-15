Москва, , 12:24 — REGNUM В ввести в России кешбэк для инвесторов — предложение небесспорное, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор, совладелец компании Noble Russian Finance Club Василий Коновалов.

«Разумеется, стимулировать приток инвестиций необходимо, но реализация этого стимулирования именно в форме налоговых вычетов и субсидий, совокупно обозначенных термином «кэшбэк», кардинально инвестиционную привлекательность страны не улучшит.

Зато создаст новое поле для злоупотреблений, в частности, при вынесении решений о таких компенсациях и их объеме для каждого конкретного проекта.

По факту, периодически резко слабеющий рубль, удорожающий для новых инвестпроектов покупку иностранного оборудования, а также снижающий доходность таких вложений в валютном исчислении, оказывает негативное влияние на приток инвестиций в Россию чуть ли не большее, чем пресловутые санкционные риски», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в режим защиты капиталовложений планируется внести регуляторные изменения. В настоящее время рассматривается предложение о введении кешбэка для инвесторов.

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