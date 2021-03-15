Волгоград, , 12:24 — REGNUM В Волгоградской области 15 марта подтверждены 133 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2 327 человек, зарегистрированы семь летальных исходов.

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Всего в Волгоградской области выявлены 51 638 носителей инфекции. Справились с болезнью 49 396 человек, в том числе 124 пациента завершили лечение за минувшие сутки. В стационарах госпитализированы 2 306 взрослых и 21 ребёнок, из них подтверждённым коронавирусом — 1 373 пациента.

От осложнений при COVID-19 скончались 869 человек.