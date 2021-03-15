Красногорск, , 12:22 — REGNUM В Подмосковье планируется привести в порядок все отделения Почты России. Об этом 15 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства Московской области.

«У нас регулярно в почтовые отделения приходит большое количество людей. Наша задача все их привести в порядок. Как муниципальные, так и отделения, которые находятся в ведении самой Почты России», — сказал Воробьёв.

Глава региона также уточнил, что ремонт отделений Почты России следует завершить не позднее 1 августа 2021 года.

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