Курск, 15 марта 2021, 12:21 — REGNUM В Курской области 15 марта зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 446 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 163 пациента, в том числе 96 — за последние сутки. Скончались 508 человек.