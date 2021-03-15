Пенза, , 12:38 — REGNUM В Пензенской области в круглосуточной режиме сотрудники службы «Социальный навигатор» оказывают помощь несовершеннолетним и их законным представителям в разрешении трудной жизненной ситуации. В 2020 году операторы обработали 9802 обращения, а в январе и феврале поступило 1374 звонка.

К специалистам службы «Социальный навигатор» наиболее часто обращались по вопросам обеспечения выплатами, льготными компенсациями и другими соцгарантиями, консультировались по вопросам медицинской помощи, оказания услуг в учреждениях социального обслуживания населения и прочее. Служба работает в формате «одного окна» для того, чтобы процесс оказания поддержки был наиболее эффективным и быстрым. Специалист ведет обращение заявителя на протяжении требуемого времени до положительного его разрешения.

Звонки для абонентов по единому региональному телефонному номеру 8−800−511−01−17 бесплатны. Областные минтруда, минобразования, минздрав, управление образования и соцуправление Пензы заключили соглашение о межведомственном взаимодействии. Также к работе подключили учреждения соцобслуживания населения и органы соцзащиты населения Пензенской области, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, службу детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8−800−2000−122 (круглосуточно), территориальный центр медицины катастроф и Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области система социальных контрактов заработала с начала 2021 года. Главная цель новой программы — помощь малообеспеченному населению, что позволит снизить уровень бедности. Всего в текущем году их будет не менее 3 тысяч.

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