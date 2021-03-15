Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Специальные пометки ввели администрации социальных сетей Instagram и Facebook к публикациям об антикоронавирусных вакцинах. Это сделано для борьбы с дезинформацией, говорится в опубликованном 15 марта сообщении компании Facebook.

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«Мы продолжаем расширять наши усилия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от COVID-19, добавляя пометки к постам в Facebook и Instagram, в которых обсуждаются вакцины», — отметили в компании.

В маркировках содержится достоверная информация о безопасности вакцин, предоставленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Пока соцсети маркируют посты на английском, испанском, индонезийском, португальском, арабском и французском языках, но в ближайшие недели обещают расширить этот список.

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