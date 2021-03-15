Оренбург, , 12:20 — REGNUM В Оренбургской области полицейские нуждаются в служебных помещениях для участковых уполномоченных. Отдел полиции № 1 Оренбурга находится в здании, являющимся памятником истории и культуры. Дом находится в плачевном состоянии, однако переехать из него полицейские не могут, сообщает портал orenday.ru.

Если с помещениями для участковых вопрос решается (сейчас на согласовании 33 помещения), то тема ремонта здания по ул. 9 Января в Оренбурге и переезда пока без ясной перспективы. Дом введен в эксплуатацию в 1889 году и относится к объектам культурного наследия. Провести ремонтно-реставрационные работы в такой категории недвижимости сложно. Свободные площади для переезда полиции в городе отсутствуют.

После обращений в разные инстанции (областные Росимущество и миприроды) и получения ответа об отсутствии свободных зданий, полицейское ведомство попросило администрацию Оренбурга выделить участок земли в муниципалитете под строительство нового здания райотдела. Вопрос находится на стадии рассмотрения.