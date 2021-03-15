Токио, , 12:22 — REGNUM Японский автопроизводитель Honda представил последнюю модель спортивного кей-кара (компактный класс машин, появившийся в Японии после Второй мировой войны и по японскому законодательству подпадающий под льготные ставки налогообложения и страхования) S660 под названием Modulo X Version Z. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Последний субкомпактный родстер сойдёт с конвейера завода автокомпании в марте следующего года. Последний автомобиль в модельной линейке S660 будет поставляться в фиксированной комплектации. Его стоимость составит 3,15 млн иен (около 2,13 млн рублей).

Этот двухместный 830-килограммовый спорткар начали выпускать шесть лет назад — в 2015 году. Он является продолжением модели Beat.

В движение кей-кар приводит трехцилиндровый турбированный двигатель рабочим объёмом 0,66 литра. Мощность силового агрегата равна 64 л. с. (104 Нм). Двигатель сочетается с шестискоростной механической коробкой передач либо с вариатором.

S660 Modulo X Version Z будет окрашен в серый металлик Sonic Gray Pearl. Покупатели также смогут выбрать модель цвета Premium Star White Pearl.

Ранее стало известно, что компания Honda планирует до 2024 года увеличить свои инвестиции в Индонезии на 5,2 трлн индонезийских рупий (360 млн долларов), а также перенести в эту страну свой завод из Индии.

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