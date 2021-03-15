Киев, , 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сможет избраться на второй срок. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире YouTube-канала TOPINFORM.

«Я вообще не вижу даже малейших перспектив переизбрания на второй срок Зеленского. Я не очень понимаю, что он будет делать после поражения на выборах», — сказал эксперт.

Политолог рассказал, что Зеленский стал президентом, позиционируя себя как песевдоцентриста:

«Большинство моих коллег, да и я тоже, считали, что [на Украине] может выиграть человек, который опирается либо на Юго-Восток, либо на Центр и Запад. А какой-то центрист — мы даже не рассматривали таких моделей, казалось бы, что это невозможно. Теперь оказалось, что можно обмануть такое количество людей по обе стороны».

Погребинский спрогнозировал, что Зеленский будет и дальше смещаться в сторону националистов, пытаясь удержать часть юго-восточного электората при помощи решения некоторых экономических проблем региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт и правовед Денис Ярославский предположил, что Зеленский может попытаться запретить партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партию Шария».

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