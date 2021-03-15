Киев, 15 марта 2021, 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сможет избраться на второй срок. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире YouTube-канала TOPINFORM.
Политолог рассказал, что Зеленский стал президентом, позиционируя себя как песевдоцентриста:
Погребинский спрогнозировал, что Зеленский будет и дальше смещаться в сторону националистов, пытаясь удержать часть юго-восточного электората при помощи решения некоторых экономических проблем региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт и правовед Денис Ярославский предположил, что Зеленский может попытаться запретить партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партию Шария».
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