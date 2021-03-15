Петрозаводск, , 12:32 — REGNUM Глыба льда, упавшая с крыши одного из домов в центре Петрозаводска в Карелии, убила мужчину. Следственный комитет начал доследственную проверку. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел около полудня 14 марта у одного из многоквартирных домов на улице Куйбышева в Петрозаводске. Сошедший с крыши снег со льдом накрыл 49-летнего мужчину, который вышел на крыльцо. От полученных травм петрозаводчанин скончался на месте.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка, — уточнили в ведомстве. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Помимо СКР, по факту гибели мужчины начала проверку и региональная прокуратура. В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение управляющей организацией обязанностей по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома. В настоящее время прокуратурой города уже истребованы необходимые документы.

Как рассказала изданию «Столице не Онего» племянница погибшего, ее дядя приехал навестить свою супругу на работе. Мужчина заметил, что в офисе не почищено крыльцо, и вышел на улицу, чтобы убрать снег с крыльца. И в это время на него с крыши упала глыба льда.

О произошедшем на заседании по социально-экономическому развитию Питкярантского района высказался глава региона Артур Парфенчиков, который сообщил, что лично посетил место происшествия и вместе с оперативными работниками разбирался в случившемся.

«Печально, что этот случай произошел в доме, где за двое суток до этого происходила так называемая очистка крыши. Но вся проблема заключается в том, что крыша была убрана некачественно», — отметил глава республики.

Отметим, что о произошедшем ни глава города Ирина Мирошник, ни пресс-служба администрации Петрозаводска так и не высказались. В соцсетях некоторые местные жители обратиться к главе республике с требованием об отставке главы столицы Карелии.

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