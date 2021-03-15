Красногорск, , 12:20 — REGNUM Коммунальные службы Подмосковья должны продолжать активную работу по расчистке улиц. Об этом 15 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства Московской области.

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По его словам, тема непогоды и устранения её последствий волнует значительную часть жителей Подмосковья, о чем говорит структура обращений населения.

«Прежде всего хочу обратить внимание на погодные условия: снежная зима, наступление весны. Это требует от наших коммунальных служб максимальной вовлеченности. Вся техника, планирование этой работы в каждом городе должна быть на высоком уровне. Все потенциально опасные места, скользкие места взять под свой контроль», — заявил Воробьев.

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