Республика Армения, , 12:16 — REGNUM Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся при условии, что премьер-министр страны Никол Пашинян откажется от участия в них. Об этом 15 марта заявил представитель оппозиционного объединения «Движение за спасение родины», член партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Политик подчеркнул, что пока по этому вопросу в республике «согласия нет».

«Внеочередные выборы будут, но только без Никола [Пашиняна]», — этом написал на своей странице в Facebook Манукян, добавив, что оппозиция не собирается проводить с ним предвыборные дебаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что внеочередные выборы в парламент состояться уже в 2021 году, если оппозиция Армении согласится провести голосование на условиях, которые предлагает правительство.

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13 марта президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с Пашиняном. Стороны обсудили ситуацию в стране, пути её разрешения и преодоления внутриполитического кризиса. В качестве решения был рассмотрен вариант проведения внеочередных парламентских выборов.