Магас, , 12:16 — REGNUM Два субъекта Северного Кавказа могут связать скоростным железнодорожным сообщением. Электропоезд «Ласточка» планируют запустить между городами Назрань (Ингушетия) и Минеральные Воды (Ставропольский край).

Этот вопрос был обсужден на встрече главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным, сообщили 15 марта в пресс-службе руководителя республики.

В настоящее время добраться из Ингушетии на Ставрополье по железной дороге можно лишь на единственном поезде, который следует по маршруту из Назрани в Москву. Однако он идет в ночное время и прибывает в Минводы в час ночи, что неудобно для пассажиров.

При этом в Минеральные Воды приходят ряд поездов из других субъектов РФ, в том числе Новокузнецк — Кисловодск, Санкт-Петербург — Кисловодск, Екатеринбург — Кисловодск, и с запуском электрички можно было бы решить вопрос доставки гостей и жителей Ингушетии, прибывающих этими поездами, в Назрань.

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