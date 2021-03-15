Москва, , 12:16 — REGNUM Минцифры предлагает предустанавливать российский поисковик на смартфонах. Не думаю, что данная мера серьезно изменит ситуацию на рынке поисковиков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Отсюда и сдержанное отношение к ней представителей Яндекса. Для российских граждан основным поисковиком остается Яндекс, да и, объективно, в русскоязычном сегменте сети он ищет лучше, чем Google.

Удалить и установить любое поисковое приложение на смартфон — дело нескольких минут, причем для этого не требуются даже минимальные компьютерные навыки, как для установки браузера на ПК.

Так что, какой бы софт ни был установлен изначально, пользователи будут ставить то, что им угодно. К тому же именно поиском со смартфонов большинство их владельцев пользуются довольно редко», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский поисковик будут по умолчанию устанавливать на компьютерах, ноутбуках и смартфонах с 1 июля 2021 года.

Читайте также: С 1 июля на гаджетах начнут предустанавливать российский поисковик