Пий-Хемский район, Тува, , 12:15 — REGNUM Правоохранители в Туве устанавливают причины смерти жителя Пий-Хемского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его тело было найдено вечером 14 марта в степной местности в 3 км от села Тарлаг.

Предварительно в рамках проверки установлено, что 29-летний мужчина помогал родственникам по хозяйству. Около 15 часов 14 марта он пошёл пешком в село Аржаан, расположенную в 10 км по соседству, чтобы далее на попутке направиться в Кызыл.

«Около 20 часов тело мужчины обнаружено в степи в 3 километрах от с. Тарлаг. На момент осмотра каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не выявлено», — отметили в ведомстве.

Причины смерти мужчины установит судмедэкспертиза. Тем временем, следователи продолжают проверки с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 марта в республике произошло ухудшение погоды — усилился ветер и прошли снегопады. В связи с этим жители многих районах, в том числе в Пий-Хемском, остались без электричества из-за аварий на сетях.

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