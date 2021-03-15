Пекин, , 12:30 — REGNUM Власти Китая с 15 марта упростили въезд на свою территорию для граждан других стран, которые прошли вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом и въехали через Гонконг. Об этом заявил 15 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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«Насколько мне известно, соответствующая мера по упрощению въездных процедур для иностранцев касается только тех, кто привился китайской вакциной и въехал на территорию Китая через Гонконг», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия — единственная европейская страна, где более 3 млн жителей прошли курс вакцинации от коронавируса.