Джакарта, , 12:11 — REGNUM Министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали заявил, что правительство построит 10 центров подготовки спортсменов в ряде областей, сообщает Kompas.

«Мы планируем построить 10 тренировочных центров для спортсменов в нескольких регионах», — заявил Зайнудин Амали.

По словам Зайнудина Амали, строительство тренировочных центров будет способствовать занятиям спортом в регионах.

Кроме того, правительство также нацелено на развитие спортивного потенциала детей школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, министр молодежи и спорта Индонезии выразил надежду, что Олимпийские игры 2032 года пройдут в Индонезии.

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