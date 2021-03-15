Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 102 носителя коронавируса, новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 15 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 49 216 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 102.

Победили болезнь 45 810 человек, доля выздоровевших составила 93,08%. Из них за сутки выписаны из больниц 88 пациентов. По официальным данным, в настоящее время болеют COVID-19 в Ульяновской области 25 16 пациентов.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в регионе умерли 890 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что 15 марта в Ульяновской области стартовала неделя национального проекта «Здравоохранение». В эти дни в районах области по графику будут работать мобильные ФАПы, флюорографы, маммограф и Центр здоровья. Также пройдут профилактические лекции и донорские акции.