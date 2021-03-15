Москва, , 12:10 — REGNUM Сочетание интересов разных политических групп влияния привело к потере политической стабильности в Сирии в 2011 году. Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Олег Блохин на телеканале «Россия 24».

«Страна была самодостаточной по уровню жизни. Многие страны, даже европейские, могли бы позавидовать им. Об этом все сирийцы говорят. Но кто-то захотел жить лучше, чем он живёт, и решил, что смена власти позволит это сделать. У других — исламистов-фундаменталистов — были свои причины. Ну и западные страны, корпорации, которые преследовали свои экономические цели — всё это в совокупности и дало толчок этому конфликту», — заявил Блохин.

«При этом страна нормальная была. Не просто уровень жизни был выше, чем даже в некоторых европейских странах, но и самодостаточная», — отметил он.

Напомним, что около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.