Москва, , 12:09 — REGNUM Полузащитник московского «Локомотива» Никита Иосифов может перейти в испанский клуб «Вильярреал». Об этом 15 марта сообщает Marca.

По информации издания, 19-летний игрок близок к подписанию контракта с «Вильярреалом». Его действующий контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Иосифов сыграл в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями. За основную команду клуба он выступает с 2019 года.

«Вильярреал» в настоящее время занимает седьмое место в чемпионате Испании. В активе команды 40 очков в 27 матчах.