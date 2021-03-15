Тбилиси, , 12:12 — REGNUM Представитель Европейского совета Кристиан Даниэльсон заявил, что планирует находиться в Грузии, пока не будет конкретного результата в переговорах между властями страны и оппозицией. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 15 марта рассказал журналистам представитель партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе после завершения очередной встречи Даниэльсона с лидерами оппозиции.

«Главное, что мы услышали на этой встрече, это то, что Дэниэльсон будет здесь до тех пор, пока стороны не придут к соглашению, или пока одна из сторон не заявит открыто, что не желает соглашения», — сказал Бакрадзе.

Он также обвинил руководство правящей партии «Грузинская мечта» в нежелании идти на уступки для заключения соглашения с лидерами оппозиционных партий.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Даниэльсон находится в Грузии четвёртый день в качестве медиатора на переговорах между властями и оппозицией, хотя планировал пробыть там три дня.

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