Москва, , 12:07 — REGNUM За минувшие сутки в Москве подтверждено 1353 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщили в оперативном штабе столицы.

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«Подтверждено 1 353 новых случая заражения, госпитализировано 626 человек, скончался 51 пациент», — рассказали в штабе.

За сутки в столице выздоровели 1036 человек, всего с начала пандемии — более 921 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, детские центры и оздоровительные лагеря в Чувашии могут возобновить работу в начале апреля при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки.

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