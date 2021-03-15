Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Свердловской области подтверждён ещё 171 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 14 марта 2021 года в области зафиксировали 164 носителей вируса SARS-CoV-2. В регионе подтверждено 80 153 случая заражения коронавирусом.

Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (62 человека), Алапаевского района, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Сысерти, Таборинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе продлили режим повышенной готовности.

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