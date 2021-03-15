Волгоград, , 12:12 — REGNUM Восемь муниципальных образований Волгоградской области могут оказаться в зоне паводка в случае неблагоприятного развития весеннего половодья. На реках скопились большие запасы снега и льда, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе администрации региона.

По словам губернатора Андрея Бочарова, метеорологические условия и гидрологическая обстановка находятся в пределах среднемноголетних значений. Однако, в регионах Волго-Камского бассейна и в верховьях Волги скопились большие запасы снега, в ближайшее время ожидается вскрытие рек от льда. В случае резкого таяния, в зону подтопления могут попасть территории Жирновского, Еланского, Руднянского, Киквидзенского, Новониколаевского, Урюпинского районов, а также города Урюпинск и Фролово.

В последний раз чрезвычайная ситуация с подтоплением территорий возникла в регионе в 2018 году — в зоне паводка оказались более двух тысяч человек.