Элиста, , 12:05 — REGNUM В 2020 году жертвами ДТП в Калмыкии стали 76 человек, ещё несколько сотен участников аварий получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает региональный минздрав.

«Статистика по дорожно-транспортным происшествиям на территории Республики Калмыкия неутешительная. Так, за 2020 год в ДТП погибло 76 человек, получили ранения различной степени тяжести 635 человек», — уточнили в ведомстве.

Участие в сверке данных по числу пострадавших и мероприятиях по профилактике и ликвидации ДТП принимают сотрудники республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.