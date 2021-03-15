Чебоксары, , 12:02 — REGNUM Детские центры и оздоровительные лагеря в Чувашии могут возобновить работу в начале апреля при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки. Надо «чуть-чуть потерпеть». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.

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Оценивая эпидемиологическую обстановку в связи с пандемией коронавируса, руководитель республики отметил, что «ситуация идёт по пути деэскалации», численность выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 снижается.

«Достаточно большое количество ограничений сняли и можем позволить себе намного больше, чем было в прошлом году. Но предстоящие месяц — полтора нужно быть очень внимательным», — сказал Олег Николаев, отметив, что в марте обычно отмечается всплеск заболеваний ОРВИ.

Он пояснил, что в течение года есть два периода, когда «идёт мощный всплеск всех инфекционных заболеваний»: вторая половина марта — апрель, конец октября — ноябрь. Поэтому в марте глава Чувашии призвал жителей «быть очень внимательными и соблюдать все меры безопасности».

Олег Николаев отметил, что если весной удастся сдержать рост выявляемых случаев заражения и ОРВИ, то «в начале апреля можем принять решение и дать работать детским центрам и оздоровительным детским лагерям»:

«Нужно чуть-чуть потерпеть и подождать».

Напомним, в Чувашии планируют начать приём заявок на приобретение путевок в организации детского отдыха 27 марта. Региональные власти рассчитывают, что первая смена в детских лагерях откроется 1 июня. Но многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 22 086 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 39. Выздоровели 20 181 человек (91,4%), скончались 1117 пациентов с коронавирусом.