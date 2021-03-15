Абу-Даби, , 12:02 — REGNUM Семнадцать межправительственных и коммерческих соглашений подписали представители Казахстана и ОАЭ в рамках визита премьер-министра республики Аскара Мамина в Дубай, сообщили в пресс-службе правительства республики.

ОАЭ займутся реализацией проектов по водоснабжению и водоотведению. Стороны также планируют учредить совместный фонд с общим капиталом в $100 млн. Средства фонда будут направлены на финансирование проектов в аграрно-промышленном комплексе.

В рамках визита Мамина в ОАЭ подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму $2,2 млрд. Кроме того, стороны договорились возобновить авиасообщение между Абу-Даби и Алма-Атой и Нур-Султаном.

В рамках поездки Аскар Мамин встретился с эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом и министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном.