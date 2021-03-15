Москва, , 12:01 — REGNUM У президента Сирии Башара Асада не было возможности разрешить политический кризис в Сирии мирным путём, если не считать полного ухода от власти. Об этом 15 марта заявил военный корреспондент Олег Блохин на телеканале «Россия 24».

«Мирный путь заключался в уходе от власти. Меньших уступок оппозиция бы и не захотела. Поэтому поднять руки и сдать страну — этого сделать было нельзя. Больше другие уступки их бы не удовлетворили. Поэтому нет, всё, что случилось, должно было случиться. Была задача у западных стран, была задача у Саудовской Аравии, у Катара сменить власть для каких-то своих целей», — заявил Блохин.

«В основном эти цели носили экономический характер. У Саудовской Аравии и Катара ещё и религиозный характер. Поэтому однозначно конфликт был запрограммирован ещё задолго до этих событий», — указал он.

Напомним, что около десяти лет назад, в 2011 году, в Сирии начались антиправительственные выступления, которые переросли в гражданскую войну, а затем и в полномасштабный международный конфликт с участием не только сил президента страны Башара Асада, оппозиции и различных террористических группировок, но и вооружённых сил России, США, Турции, Ирана и других государств.