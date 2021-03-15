Челябинск, , 12:01 — REGNUM Житель Челябинска осуждён за распространение интимных фотографий своей возлюбленной. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

48-летний гражданин запечатлел на видео действия сексуального характера, а после ссоры изготовил с записи снимки стоп-кадров, на которых девушка была в обнажённом виде, и поместил их на автомобиле потерпевшей под стеклоочистителем и разложил на асфальт возле подъезда дома, в котором жила гражданка. В итоге эти фотографии смог просмотреть неограниченный круг лиц.

В суде обвиняемый признал за собой вину. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ, при этом 10% заработка будет идти в доход государства.