Москва, , 12:01 — REGNUM Большинство жителей России предпочитают знакомится для близких отношений на работе (15%) и в социальных сетях или на сайтах знакомств в интернете (17%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Пару в соцсетях чаще находят женщины, чем мужчины — 19% против 11%. Мужчины чаще знакомятся со вторыми половинами на улице — 14% против 9% среди женщин. Считают, что познакомиться можно где угодно, 11% опрошенных.

По мнению 8% респондентов, завязывать романтические отношения лучше всего на работе. Уверены, что любовь можно встретить на улице 6%, в общественных местах или в компании друзей — по 3%. Лучшее место для знакомств — кафе для 3%, парк или библиотека — для 2%.

Опрос проведен 19 февраля-4 марта 2021 года. Опрошены 2000 граждан РФ старше 18 лет в 458 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году самыми распространенными вариантами встречи оказались знакомства через друзей и родственников (27%) и на работе (18%).

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