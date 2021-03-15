Уфа, 15 марта 2021, 12:02 — REGNUM Неиспользуемые пашни общей площадью до 300 тысяч га имеются в Башкирии. Об этом 15 марта сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, больше всего неиспользуемых пашен в Бураевском, Мишкинском и Белокатайском районах, и их нужно вводить в оборот. В текущем году сельхозпроизводители республики намерены собрать урожай зернобобовых и зерновых культур до 4,5 млн тонн и обработать порядка трех млн га посевных площадей, сообщил он.
Фазрахманов отметил, что к посевной кампании республика готова: тракторный парк и спецмашины готовы уже на 90%.
Министр сельского хозяйства Башкирии также отметил, что на посевную кампанию планируется затратить 16,3 млрд рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриев в Башкирии могут на три года освободить от уплаты сельхозналога.
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