Уфа, , 12:02 — REGNUM Неиспользуемые пашни общей площадью до 300 тысяч га имеются в Башкирии. Об этом 15 марта сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, больше всего неиспользуемых пашен в Бураевском, Мишкинском и Белокатайском районах, и их нужно вводить в оборот. В текущем году сельхозпроизводители республики намерены собрать урожай зернобобовых и зерновых культур до 4,5 млн тонн и обработать порядка трех млн га посевных площадей, сообщил он.

Фазрахманов отметил, что к посевной кампании республика готова: тракторный парк и спецмашины готовы уже на 90%.

«Впервые с советских времён аграрии республики приобрели больше техники, чем списали из-за износа. Если погодные условия позволят, техника сможет выйти на поля уже 15 апреля», — сообщил он.

Министр сельского хозяйства Башкирии также отметил, что на посевную кампанию планируется затратить 16,3 млрд рублей.

«Мы заходим в посевную кампанию 2021 года в непростых финансовых условиях. Будем надеяться, что природа будет на нашей стороне. Пожелаем селянам удачной работы», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриев в Башкирии могут на три года освободить от уплаты сельхозналога.

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