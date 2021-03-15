Чита, , 12:01 — REGNUM Власти Забайкалья прорабатывают вопрос обеспечения льготами детей погибших от COVID-19. Как сообщает сегодня, 15 марта, пресс-служба правительства региона, этот вопрос обсуждался в ходе подготовки к летней оздоровительной кампании.

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Также, по словам первого вице-премьера правительства региона Андрея Кефера, льготы на оздоровление получат семьи медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. На 15 марта общее число жертв COVID-19 составляет 771 человек (+10 пациентов за выходные дни).

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