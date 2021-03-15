Казань, , 12:35 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 47 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 50 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 15 марта, выявили 18 733 случая инфицирования. Выздоровели всего 15 354 пациента, за сутки — 11 человек. Всего подтвердились 375 летальный исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за сутки новых случаев не зарегистрировано, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших накануне госпитализировали 17 человек, 30 — лечатся на дому. Больше всего инфицированных за сутки выявили среди жителей в возрасте от 50 до 60 лет — 11 человек, от 18 до 30 лет — 10. Среди жителей Казани — 22 новых носителя вируса, семь проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии управление Роспотребнадзора не смягчит ограничения на работу учреждений общепита по ночам. Это связано с множественными нарушениями, выявленными во время вечерних рейдов перед весенними праздниками.

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