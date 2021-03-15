Новороссийск, Краснодарский край, 15 марта 2021, 11:57 — REGNUM Пять партий апельсинов из Египта задержано в морском порту Новороссийска, сообщили 15 марта в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
«В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что подкарантинная продукция общим весом свыше 117 тонн оказалась заражена средиземноморской плодовой мухой, имеющей для Российской Федерации карантинный статус», — уточнили в управлении.
Заражённые апельсины были запрещены к ввозу.
Ранее в Краснодаре в ходе рейдов на оптовых складах были выявлены томаты весом 475 кг из Испании и капуста брокколи весом 235 кг из Польши. Подсанкционная продукция уничтожена путем сжигания.